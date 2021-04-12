شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مكافآت وصافة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرف مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، مكافآت الفوز على الجونة بهدف مقابل لا شىء، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين، مساء أمس الأول، الأحد، ضمن مباريات الدورى الممتاز، ليحصل الفريق البورسعيدى على وصافة الدورى الممتاز، برصيد 29 نقطة .

وجاء ذلك بناء على طلب من على ماهر، المدير الفنى للفريق، الذى طلب من مسؤولى النادى صرف مكافأة الفوز للاعبين عقب نهاية المباراة مباشرة، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، من أجل منح اللاعبين مزيدًا من الاستقرار والتركيز، بعد الأداء المميز الذى ظهر عليه الفريق أمام الجونة.

من جهة أخرى، يعقد على ماهر جلسة مع محمد الخولى، نائب رئيس النادى، واللجنة الفنية من أجل وضع خريطة التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وكذلك الاستقرار على العناصر التى سترحل عن صفوف الفريق .

وعلمت «المصرى اليوم» أن الجهاز الفنى طلب ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر ومدافع من أجل تدعيم صفوف الفريق .