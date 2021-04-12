شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والنصر في بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستعد فريق الأهلي لخوض لقاء النصر يوم الأربعاء المقبل 14 أبريل 2021 ضمن مباريات الدور ال32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامته في استاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاهلي والنصر 14- 4 - 2021 في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة في سهرة رمضانية وسيتم نقلها عبر شاشة أون سبورت في بث مباشر وقناة تايم سبورت على التردد الأرضي .

وكان اتحاد الكرة قد قام بنقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص حيث سيخوض الزمالك مواجهة حرس الحدود في مدينة السويس وهو ما تقبله مجلس إدارة النصر.

وتعاني كتيبة بيتسو موسيماني المدير الفني للاهلي من غيابات كثيرة أبرزها محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر ومنتخب مصر بسبب الإيقاف وهو ما يعني مشاركة على لطفي أساسياً، ويغيب أيضاً جونيور أجايي ومحمد هاني للإصابة، فضلاً عن الدفع بعدد من البدلاء تجنباً للإصابات والإرهاق قبل لقاء القمة.

ودائماً ما تحظى مواجهة الأهلي والنصر بأداء قوي من جانب الأول وتسجيل عدد وافر من الأهداف، حيث تقابلا من قبل في 4 مواجهات حسمها المارد الأحمر لصالحه وتمكن من إحراز 15 هدفا واستقبل مرماه هدفا وحيدا .

وحقق الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فوزاً معنوياً فى مبرااته الأخيرة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول ليضمن الصعود إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .