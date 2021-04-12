شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الإصابات تثير المخاوف في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تلقى الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى صدمة جديدة بعد تأكد غياب ثنائى الفريق محمد هانى وجونيور أجاى عن مباراة النصر المقررة غداً، الأربعاء، فى دور الـ32 لكأس مصر، وكذلك مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها 18 إبريل الجارى فى الدورى الممتاز، بسبب تعرض الأول لإصابة فى العضلة الخلفية ويحتاج فترة طويلة للعلاج، بينما يسود الغموض موقف أجايى من اللحاق بالقمة بسبب إصابته فى العضلة الخلفية، وسيخضع لأشعة لتحديد مصيره من اللقاء، ويخشى بيتسو موسيمانى من توالى الإصابات التى تطارد اللاعبين وتسببت فى حرمان الأهلى من بعض العناصر المؤثرة بالفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة النصر فى الكأس، وكذلك لقاء القمة، وينتظر قرعة ربع نهائى البطولة الأفريقية يوم 30 إبريل الجارى على أن تقام منافسات ربع النهائى يوم 14 أو 15 مايو المقبل، فيما سيقام لقاء العودة 21 أو 22 من الشهر ذاته.

ويدرس موسيمانى منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء فى صفوف الفريق خلال مباراة النصر، من أجل تجهيزهم للفترة القادمة بعد ابتعادهم عن المشاركة فى المباريات لفترة طويلة.

ووفقًا للمعلومات الواردة من القلعة الحمراء فإن المدير الفنى استقر على عدد من العناصر التى لم تشارك بشكل أساسى فى المباريات للمشاركة فى مباراة النصر، خصوصًا على لطفى، حارس المرمى، وأكرم توفيق، وطاهر محمد، وسعد سمير، ووليد سليمان، وناصر ماهر، ووالتر بواليا، مع استمرار الدفع بربيعة وبيكهام.

وينوى موسيمانى إراحة أكثر من لاعب فى هذه المباراة، مثل أفشة وبدر بانون ومحمد الشناوى ومحمد شريف وجونيور أجايى وأيمن أشرف وعمرو السولية أو إليو ديانج، والإبقاء عليهم على الدكة للدفع بهم إذا ما احتاجهم الفريق.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة النادى خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة محمود الخطيب على شراء أجهزة تدريب متخصصة للمساهمة فى رفع الكفاءة الفنية لقطاع الناشئين، والموافقة على افتتاح أكاديميات جديدة فى كرة القدم بمحافظة المنوفية، مع تجديد بعض التعاقدات القائمة للأكاديميات فى الوقت الحالى وإنشاء أكاديمية للأهلى فى كرة السلة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع منطقة اللعبة بالمحافظة.