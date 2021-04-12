شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم إمام يطالب بإعفاء الأهلي والزمالك من الضرائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة ان اللجنة لن تتخلي عن دعم الاندية الشعبية وستساندها بقوة لاستعادة مكانتها كواحدة من القوي الضاربة في الرياضة المصرية .

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين لاستعراض نتائج زيارتها لمحافظتي البحيرة والإسكندرية.

واكد رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة ستعقد اجماعا خلال الايام القليلة المقبلة، لبحث مساندة نادي الزمالك بناءا على الطلب الذي تقدم به النائب حازم امام عضو اللجنة، متابعا :«نادي الزمالك من الاندية الشعبية الكبري التي يجب أن نساندها».

وعلق النائب حازم على الاسباب التي دفعته لطلب بحث دعم نادي الزمالك من خلال لجنة الشباب قائلا :«الأندية الشعبية تواجه مشكلات كبيرة فنادي الزمالك والنادي الاهلي يواجهان صعوبة كبيرة رغم قدرتهما على تجاوزها ولكن واقي الاندية في دوامة كبيرة قائلا :» الزمالك والاهلي بيعافروا «

وأشار إلى ان ابرز المشكلات التي تواجه الاندية الشعبية، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتامينات والقيمة المضافة لافتا إلى انه يجب ان تدخل لجنة الشباب لاعفاء الاندية الشعبية من الضريبة خاصة انها وراءها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبين كثر .

وأضاف النائب حازم :«لايمكن النظر للأمر بأنه موضوع مادي بحت فالاندية الشعبية لديها جماهيرية والعائد على الدولة اكبر من الاموال ويجب مساندة نادي الزمالك الذي يقع عليه ضغط كبير ماديا بسبب الضرائب والتأمينات».

واقترح امام اصدار تشريع باعفاء الاندية الجماهيرية الكبري من الضرائب مثل الأهلي والزمالك، على ان يتم تخصيص جزء من حصتهم في البث الفضائي لصالح الاندية الشعبية الأخري، لدعم تلك الاندية وتعود الفائدة على جميع الاندية التي تعاني .

واكد ان ذلك المقترح ليس جديدا حيث أصدر البرلمان الاسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها على باقي الاندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها .

وأشار إلى ان ذلك المقترح سيساهم في تجاوز الاندية الشعبية لأزماتها المالية، وسيؤدي عائد البث الفضائي الذي سيخصم منها في وجود بنية تحتية تساعد الاندية الشعبية متابعا :«يجب مساندة الاندية الشعبية وتميزها عن اندية الشركات.. ذلك المقترح سيجد مساندة من الشعب المصري وسيكسب القرار شعبية كبيرة».

وعلق النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على امكانية تنفيذ ذلك المقترح متسائلا :«هل يجوز تمييز بين الأندية»

وهو ما عقب عليه النائب طارق سيد، رئيس نادي الاولمبي، بقوله القانون ينص على اعفاء الهيئات ذات النفع العام من الضرائب، ولكن هيئة الضرائب تدخلت ووضعت قواعد ضد القانون بان هناك انشطة تعفي واخري لاتعفي .

واوضح انه سيتقدم بطلب احاطة بسبب حصول الضرائب على 5 مليون جنيه من النادي الاولمبي، تحت بند القيمة المضافة، على الرغم من عدم قيامه بتحصيل أي اموال نظير القيمة المضافة من مستثمري النادي