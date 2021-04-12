شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة «دورى الشباب» تشتعل بين الزمالك و الجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصاعدت الأزمة بين اللجنة المؤقتة بنادى الزمالك واللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بسبب قرار الجبلاية بإقامة مباراة فاصلة بين القطبين الأهلى والزمالك فى دورى الشباب لتحديد بطل المسابقة، بعدما فاز الأهلى على الزمالك فى مواجهة أمس الأول بنتيجة 2-1 بنفس البطولة، وهدد مسؤولو الزمالك بالانسحاب من البطولة وعدم خوض المباراة الفاصلة التى حددها اتحاد الكرة يوم 20 إبريل الجارى، وطالبوا بتطبيق اللائحة التى تؤكد اعتبار الزمالك بطلا لدورى الشباب.

وقال طارق يحيى، رئيس قطاعات الشباب، لـ«المصرى اليوم»: «لا أرغب فى خوض المباراة والقرار النهائى للجنة المؤقتة»، لافتا إلى أن اتحاد الكرة خالف اللائحة بعدم اعتبار الزمالك بطلا للدورى، وبعدما قرر إقامة مواجهة فاصلة.

وأضاف يحيى: «الزمالك بطل الدورى إذا راجع أحمد مجاهد اللائحة المعتمدة من الجبلاية»، مشددًا على أن الزمالك لن يصمت تجاه الدفاع عن حقه خلال الفترة المقبلة.

فيما تعقد لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة سيد بندارى، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، لإصدار القرارات النهائية ضد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، على خلفية الأحداث التى شهدتها مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى نهائى بطولة دورى الجمهورية للشباب والتى أقيمت أمس الأول والتى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف، وذلك بعدما تداول فيديو للاعب، يسبّ فيه بعضًا من رموز الأهلى ولاعبيه السابقين خلال احتفاله مع زملائه عقب نهاية المباراة فى غرف الملابس، ليقرر مسؤولو اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة تحويل اللاعب للجنة الانضباط للتحقيق فى الواقعة واتخاذ القرار النهائى.

ووفقاً لمصدر داخل اتحاد الكرة، فإن لائحة الانضباط المعمول بها، تنص فى المادة رقم 23 المنوطة بمخالفات وعقوبات عناصر اللعبة، تنص على أنه فى حال صدور من اللاعب سلوك رياضى مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أى سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة سيكون معرّضًا لأربع عقوبات: الإيقاف، الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه، الشطب، تغريمه قيمة ما تم إتلافه.

وقال المصدر إنه فى حالة إمام عاشور، فإن اللاعب معرضٌ للإيقاف أو الغرامة المالية أو الاثنين معاً، وذلك وفقاً لما تراه لجنة الانضباط.

وأوضح أن الفيديو المتداول للاعب أثار جدلاً واسعاً خاصة فى ظل السباب الذى وجهه إمام عاشور لنجوم ورموز الأهلى القدامى، وقرر مسؤولو اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية إحالة اللاعب للجنة الانضباط للمرة الثانية، بعدما تمت إحالته الموسم الماضى على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها مباراة السوبر المصرى التى أقيمت بين الأهلى والزمالك فى الإمارات وانتهت بفوز أبناء القلعة البيضاء بركلات الترجيح، وتعرض اللاعب وقتها للإيقاف والغرامة المالية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أرجأ فيه مسؤولو النادى الأهلى إصدار بيان حول واقعة اللاعب بعدما تمت إحالته للجنة الانضباط، حيث قرر مسؤولو النادى الأهلى الانتظار للقرارات التى ستصدرها اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة.