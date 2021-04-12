من يلحق بالسويكت في قائمةرؤساء الأندية المبعدين؟

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في المقابل، شهدت 4 أندية من دوري المحترفين وهي النصر والأهلي والتعاون والقادسية تغييرات في مجالس إداراتها المنتخبة نتيجة تجاوزات إدارية ومالية تسببت في إقالة رؤساء مجالس الإدارات وتعيين أسماء جديدة استمرارا للسياسة التي فرضتها وزارة الرياضة الهادفة لتطبيق مجموعة من النظم والقرارات تضمن تحقيق جودة وتميز أداء الإدارات.
ولا يتوقع أن يكون الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت آخر المبعدين بقرار من وزارة الرياضة في الفترة الحالية نتيجة وجود العديد من المخالفات، حيث ينتظر أن يلحق بهم آخرون أقربهم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عبدالإله مؤمنة الذي واجه ضغوطا شرفية من أجل الابتعاد إلا أن تمسكه بتكملة فترته دفع أعضاء مؤثرين للجوء إلى وزارة الرياضة من أجل إعفائه.
وسبق أن أصدر تركي آل الشيخ عندما كان رئيسا للهيئة العامة للرياضة (قبل أن تحول الهيئة إلى وزارة) قرارات في عامي 2017 و2018 بحل إدارات عدد من الأندية لثبوت بعض المخالفات.
رؤساء أندية تم إعفاؤهم أخيرا نتيجة مخالفات
2017
- حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني
2018
- حل إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي
- إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر
- إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة محمد طيب
- إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية معدي الهاجري
2020
- إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ وإعفاؤه من منصبه
2021
- إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت
رؤساء أعلنوا استقالاتهم في الفترة الأخيرة
2018
- استقالة نواف المقيرن من رئاسة نادي الاتحاد
2019
- رفض المكلف لؤي ناظر الاستمرار رئيسا للاتحاد
- استقالة رئيس الهلال المكلف الأمير محمد بن فيصل
2020
- استقالة محمد القاسم من رئاسة نادي التعاون بعد 8 أعوام في المنصب
- استقالة مساعد الزامل من رئاسة نادي القادسية
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