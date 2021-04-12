شكرا لقرائتكم خبر من يلحق بالسويكت في قائمةرؤساء الأندية المبعدين؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حافظت مجالس إدارات 12 ناديا من أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على مقاعدها منذ إقرار الانتخابات وإنهاء مرحلة التكليف التي فرضتها وزارة الرياضة لعموم الأندية في عام 2019 بهدف تطبيق الحوكمة وتنظيم عملية اتخاذ القرار والصرف المالي.

في المقابل، شهدت 4 أندية من دوري المحترفين وهي النصر والأهلي والتعاون والقادسية تغييرات في مجالس إداراتها المنتخبة نتيجة تجاوزات إدارية ومالية تسببت في إقالة رؤساء مجالس الإدارات وتعيين أسماء جديدة استمرارا للسياسة التي فرضتها وزارة الرياضة الهادفة لتطبيق مجموعة من النظم والقرارات تضمن تحقيق جودة وتميز أداء الإدارات.

ولا يتوقع أن يكون الرئيس السابق لمجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت آخر المبعدين بقرار من وزارة الرياضة في الفترة الحالية نتيجة وجود العديد من المخالفات، حيث ينتظر أن يلحق بهم آخرون أقربهم رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي عبدالإله مؤمنة الذي واجه ضغوطا شرفية من أجل الابتعاد إلا أن تمسكه بتكملة فترته دفع أعضاء مؤثرين للجوء إلى وزارة الرياضة من أجل إعفائه.

وسبق أن أصدر تركي آل الشيخ عندما كان رئيسا للهيئة العامة للرياضة (قبل أن تحول الهيئة إلى وزارة) قرارات في عامي 2017 و2018 بحل إدارات عدد من الأندية لثبوت بعض المخالفات.

رؤساء أندية تم إعفاؤهم أخيرا نتيجة مخالفات

2017







حل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة عبدالله القريني



2018





حل إدارة نادي النصر برئاسة الأمير فيصل بن تركي



إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال سامي الجابر



إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة محمد طيب



إبعاد رئيس مجلس إدارة نادي القادسية معدي الهاجري



2020





إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد الصائغ وإعفاؤه من منصبه



2021





إعفاء رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت



رؤساء أعلنوا استقالاتهم في الفترة الأخيرة

2018





استقالة نواف المقيرن من رئاسة نادي الاتحاد



2019





رفض المكلف لؤي ناظر الاستمرار رئيسا للاتحاد



استقالة رئيس الهلال المكلف الأمير محمد بن فيصل



2020