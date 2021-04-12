أفضلية تاريخية تنصب الهلال بطلا لمجموعته

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وتعتبر هذه النسخة من البطولة تاريخية، حيث يشارك بها للمرة الأولى 40 ناديا، تم تقسيمها على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لفرق غرب القارة و5 مجموعات لفرق شرق القارة.
ويتأهل من كل مجموعة المتصدر بالإضافة إلى أفضل 3 فرق من المركز الثاني من الغرب و3 من الشرق.
وتعتبر الفرق مجموعة الهلال من الفرق الحديثة في تاريخ البطولة خاصة فريقي استقلال دوتشه الطاجيكستاني وأجمك الأوزبكي، حيث إن الأول يشارك في البطولة للمرة الثالثة، فيما يشارك فريق أجمك للمرة الثانية.
ويعتبر فريق شباب الأهلي الإماراتي هو المنافس الأول للهلال على المركز الأول لخبرته ومشاركته في البطولة للمرة الثامنة.
تاريخ مواجهات الهلال أمام فرق المجموعة
- تقابلا 8 مرات
- فاز الهلال 3 مرات
- فاز شباب الأهلي مرة
- تعادلا 4 مرات
- أكبر فوز للهلال كان 3-1 عام 2009 ضمن دور المجموعات
- أكبر فوز لشباب الأهلي 3-2 في عام 2015 ضمن دور الأربعة
- سجل الهلال 14 هدفا مقابل 11 لشباب الأهلي
- في النسخة الماضية تقابلا في مباراة الذهاب وفاز الهلال 2 / 1، وألغيت مباراة الإياب لإصابة أغلب لاعبي الهلال بفيروس كورونا وانسحابه من البطولة
مشاركات وإنجازات فرق المجموعة
- شباب الأهلي
- شارك 7 مرات
- أفضل إنجاز: وصيف بطل 2015
الهلال وأجمك الأوزبكي
- لم يتقابلا من قبل، فيما سبق لأجمك ملاقاة النصر ضمن المحلق وخسر من النصر 0/ 4 في عام 2019.
استقلال دوتشه
- لم يتقابلا من قبل، فيما سبق لاستقلال دوتشه مواجهة الأهلي السعودي في ملحق النسخة الماضية وخسر أمامه 0/ 1.
شباب الأهلي
- شارك: 2
- أفضل إنجاز: وصيف بطل 2015
استقلال دوتشه
- شارك: 2
- أفضل إنجاز: التأهل لدور الملحق
أجمك
- شارك: مرة واحدة
- أفضل إنجاز: التأهل لدور الملحق
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