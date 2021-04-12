شكرا لقرائتكم خبر أفضلية تاريخية تنصب الهلال بطلا لمجموعته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظريا وعلى الورق، لن يجد الهلال صعوبة في تصدر مجموعته (الأولى) بدوري أبطال آسيا 2021 والتي ستكون تحت ضيافته، حيث تلعب مبارياتها على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة تاريخية، حيث يشارك بها للمرة الأولى 40 ناديا، تم تقسيمها على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لفرق غرب القارة و5 مجموعات لفرق شرق القارة.

ويتأهل من كل مجموعة المتصدر بالإضافة إلى أفضل 3 فرق من المركز الثاني من الغرب و3 من الشرق.

وتعتبر الفرق مجموعة الهلال من الفرق الحديثة في تاريخ البطولة خاصة فريقي استقلال دوتشه الطاجيكستاني وأجمك الأوزبكي، حيث إن الأول يشارك في البطولة للمرة الثالثة، فيما يشارك فريق أجمك للمرة الثانية.

ويعتبر فريق شباب الأهلي الإماراتي هو المنافس الأول للهلال على المركز الأول لخبرته ومشاركته في البطولة للمرة الثامنة.

تاريخ مواجهات الهلال أمام فرق المجموعة







تقابلا 8 مرات



فاز الهلال 3 مرات



فاز شباب الأهلي مرة



تعادلا 4 مرات



أكبر فوز للهلال كان 3-1 عام 2009 ضمن دور المجموعات



أكبر فوز لشباب الأهلي 3-2 في عام 2015 ضمن دور الأربعة



سجل الهلال 14 هدفا مقابل 11 لشباب الأهلي



في النسخة الماضية تقابلا في مباراة الذهاب وفاز الهلال 2 / 1، وألغيت مباراة الإياب لإصابة أغلب لاعبي الهلال بفيروس كورونا وانسحابه من البطولة



مشاركات وإنجازات فرق المجموعة





شباب الأهلي



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أفضل إنجاز: وصيف بطل 2015



الهلال وأجمك الأوزبكي





لم يتقابلا من قبل، فيما سبق لأجمك ملاقاة النصر ضمن المحلق وخسر من النصر 0/ 4 في عام 2019.



استقلال دوتشه





لم يتقابلا من قبل، فيما سبق لاستقلال دوتشه مواجهة الأهلي السعودي في ملحق النسخة الماضية وخسر أمامه 0/ 1.



شباب الأهلي





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أفضل إنجاز: وصيف بطل 2015



استقلال دوتشه





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أفضل إنجاز: التأهل لدور الملحق



أجمك