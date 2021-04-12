فرق المجموعة الثالثة بأبطال آسيا ممنوعة من المركز الأول

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وتدخل هذه الفرق التنافس على حصد بطاقات التأهل قادمة من المنافسات المحلية بمستويات متفاوتها إلا أن الرابط الأكبر بين جميع الفرق الأربعة هو عدم تصدر أي منها للدوري المحلي في بلاده واحتلاله المركز الأول.
ويعتبر الأهلي الأقل ترتيبا بين فرق مجموعته، حيث إنه يحتل المركز السابع في الدوري السعودي بينما احتفظ الاستقلال والشرطة بالمركز الثالث في الدوريين الإيراني والعراقي، فيما أنهى الدحيل الدوري القطري بالمركز الثاني.
وتكثف فرق الأهلي والشرطة والاستقلال استعداداتها لإيجاد طرق تستطيع من خلالها تقليل خطورة هجوم الدحيل القطري الذي استطاع تسجيل 53 هدفا خلال 22 لقاء خاضها في الدوري القطري.
ويخشى الأهلي من دفاعه بعد أن استقبلت شباكه 44 هدفا في 25 مباراة خاضها بالدوري.
قبل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة:
- الأهلي السعودي يحتل سابع الترتيب في الدوري المحلي.
- الدحيل القطري أنهى الدوري القطري بالمركز الثاني.
- الشرطة العراقي والاستقلال الإيراني يحتلان المركز الثالث محليا.
- الدحيل أقوى هجوم بالمجموعة، حيث سجل 53 هدفا خلال 22 مواجهة محليا.
- الأهلي الأضعف دفاعا باستقباله 44 هدفا في 25 مباراة بالدوري.
- الاستقلال الأقوى دفاعا، حيث دخل مرماه 12 هدفا في 19 مواجهة بالدوري.
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