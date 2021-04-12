شكرا لقرائتكم خبر فرق المجموعة الثالثة بأبطال آسيا ممنوعة من المركز الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حطت في جدة بعثات فرق المجموعة الثالثة المشاركة في منافسات دوري أبطال آسيا استعدادا لخوض المباريات بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت ضيافة الأهلي، وهي فرق الدحيل القطري، والشرطة العراقي، والاستقلال الإيراني.

وتدخل هذه الفرق التنافس على حصد بطاقات التأهل قادمة من المنافسات المحلية بمستويات متفاوتها إلا أن الرابط الأكبر بين جميع الفرق الأربعة هو عدم تصدر أي منها للدوري المحلي في بلاده واحتلاله المركز الأول.

ويعتبر الأهلي الأقل ترتيبا بين فرق مجموعته، حيث إنه يحتل المركز السابع في الدوري السعودي بينما احتفظ الاستقلال والشرطة بالمركز الثالث في الدوريين الإيراني والعراقي، فيما أنهى الدحيل الدوري القطري بالمركز الثاني.

وتكثف فرق الأهلي والشرطة والاستقلال استعداداتها لإيجاد طرق تستطيع من خلالها تقليل خطورة هجوم الدحيل القطري الذي استطاع تسجيل 53 هدفا خلال 22 لقاء خاضها في الدوري القطري.

ويخشى الأهلي من دفاعه بعد أن استقبلت شباكه 44 هدفا في 25 مباراة خاضها بالدوري.

قبل انطلاق مباريات المجموعة الثالثة:

