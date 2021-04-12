شكرا لقرائتكم خبر نجوم الغربية يشعلون دوري سكايد للطائرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حجز 12 فريقا تضم عددا من نجوم المنطقة الغربية ومن الدرجتين الأولى والثانية، مقاعدهم في دوري أكاديمية سكايد للكرة الطائرة في الجموم والمقرر انطلاقته اليوم الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك فيما يختتم في العاشر من رمضان.

وقسمت اللجنة المنظمة برئاسة عبدالفتاح البركاتي ومدير الأكاديمية كامل البركاتي، الفرق المشاركة من بينها فريق صحيفة مكة، إلى 4 مجموعات ( أ، ب، د، ج)، حيث ضمت المجموعة الأولى فرق، الحميمة وشباب البسمة والنجوم، وجاء في الثانية، الدوح ونجوم القرية وأشبال المرشدية، وجاء في المجموعة الثالثة، فرق جريدة مكة والمزروعي والصواعق، أما المجموعة الرابعة فضمت فرق الأرسنال، وسكايد ونجوم الجموم.

وقال المسؤول عن فريق صحيفة مكة عبدالرحمن النجار إن الفريق يضم نجوما مميزين على مستوى اللعبة وهواة، مبينا أن المشاركة في البطولة لا تأتي من باب الحضور فقط وإنما من أجل المنافسة على اللقب اعتمادا على أسماء مميزة في اللعبة، متوقعا أن تشهد البطولة منافسة قوية نظرا للنجوم الذين تضمهم جميع الفرق المشاركة.