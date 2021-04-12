تصنيف ملعب الاتحاد رقم 1

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كما قدم فريق تفتيش الملاعب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الشكر للقائمين على صيانة الملعب وإظهار أرضيته بشكل مثالي رغم قرب انتهاء مسابقات الموسم الحالي.
من جهة ثانية، تستهدف إدارة نادي الاتحاد جماهيرها للاشتراك في العضوية الشرفية العادية والذهبية لتوفير سيولة مالية تدعم خزينة النادي خلال الأشهر المقبلة لتسيير أمور الفريق الأول لكرة القدم والألعاب المختلفة.
وعلى الرغم من تحقيق الفريق الأول نتائج مميزة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ووصوله لنهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال إلا أن أعضاء الشرف السابقين ورجال الأعمال لازالوا غائبين عن المشهد من حيث الدعم المالي.
ودشنت إدارة النادي حملة عبر الإعلام المرئي وحسابات النادي في شبكات التواصل الاجتماعي.
ووضعت إدارة النادي هدفا أساسيا من خلال هذا الدعم وهو توفير رواتب لاعبي الفريق الأول بعد أن اكتفوا بمكافآت الفوز في المباريات.
وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي أمس تفاعلا كبيرا من الجماهير للاشتراك في العضوية العادية والتي تبلغ قيمتها ألف ريال.
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