سحب قرعة كأس وزارة الرياضة للسلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت أمس قرعة كأس وزارة الرياضة لكرة السلة بحضور رئيس الاتحاد غسان طاشكندي ومندوبي الأندية المشاركة في البطولة عن طريق برنامج (زوم). وستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث أسفرت القرعة عن مواجهات أحد والفتح بالمدينة المنورة والهلال والأنصار بالرياض والوحدة والأهلي في مكة المكرمة والنصر والاتحاد في الرياض)، وذلك في المرحلة الأولى التي ستنطلق يوم السبت الموافق 12 / 9 /1442 هـ. وتستضيف المدينة المنورة مباريات نصف النهائي والنهائي.

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