تأهل طويق والعوجا لنهائي البولو

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وكان العوجا قد كسب المصمك 11 /0 في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية، فيما فاز طويق على المصمك 6/ 1 في الجولة الأخيرة.
وأوضح رئيس اتحاد للبولو عمرو زيدان أن مستوى اللاعبين سيشهد نقلة نوعية بعد البطولة نتيجة المستوى الفني الجيد في المباريات، والاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في البطولات المقبلة.
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