تأهل طويق والعوجا لنهائي البولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهل فريقا فرسان طويق والعوجا للمباراة النهائية من بطولة الكأس الفضية لاتحاد البولو، بعد أن تصدر فرسان طويق ترتيب الفرق بسبع نقاط، وحل فرسان العوجا ثانيا بخمس نقاط، فيما جاء المصمك ثالثا.

وكان العوجا قد كسب المصمك 11 /0 في المباراة التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية، فيما فاز طويق على المصمك 6/ 1 في الجولة الأخيرة.

وأوضح رئيس اتحاد للبولو عمرو زيدان أن مستوى اللاعبين سيشهد نقلة نوعية بعد البطولة نتيجة المستوى الفني الجيد في المباريات، والاستفادة من الأخطاء وتصحيحها في البطولات المقبلة.