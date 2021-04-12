أمير الجوف يهنئ العروبة بالصعود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف نادي العروبة بمناسبة صعود النادي لدرجة الشباب تحت 19 سنة للدوري الممتاز 2021-2022 وتحقيقه المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه أمس برئيس مجلس إدارة نادي العروبة مؤنس الضوي. وأكد أمير المنطقة أن هذا الإنجاز يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة لفئة الشباب، وما توليه من دعم للأندية الرياضية والرياضيين بجميع فئاتهم وميولهم الرياضي. فيما نوه ‏رئيس نادي العروبة بدعم أمير الجوف للأندية الرياضية وشباب المنطقة.

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