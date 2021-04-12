شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الترسانة فى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك، على نظيره الترسانة بنتيجة 3 /0، فى إطار الجولة الـ16 بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021.

فيما فاز الأهلى على سبورتنج بنتيجة 3/0 فى المباراة التى جمعتهما فى الرابعة عصر اليوم، بينما فاز طلائع الجيش على الداخلية بنتيجة 3/1.

وأقيمت على مدار يوم الجمعة الماضي، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ15 بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020 / 2021، وشهدت الجولة فوز كل من: الأهلى على الترسانة 3 / 0 وطلائع الجيش على سبورتنج 3/2 والزمالك على هليوبوليس 3/0، بينما تأجل لقاء الطيران مع القناة.

فيما شهدت الجولة الرابعة عشرة فوز كل من: الطيران على الداخلية 2/3، والزمالك على بتروجت 1/3، والأهلى على هليوبوليس 0/3.

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية، فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد، من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

وشهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا ضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى، والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.