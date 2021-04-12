شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 12 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين 12 / 4 / 2021، العديد من الأحداث المهمة، في مقدمتها ترشيح 3 لاعبين من الزمالك للتشكيل المثالي للجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ثلاثي الزمالك وأوناجم ضمن التشكيل المثالي للجولة الأخيرة في أبطال أفريقيا

تواجد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشكل مميز في التشكيلة المثالية للجولة السادسة والختامية في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بعد الظهور اللافت للفريق وتحقيق انتصار عريض على حساب نظيره تونجيث السنغالي برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد القاهرة الدولي.

المثلوثي يقترب من التشكيلة الأساسية للزمالك أمام الحرس

اقترب التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه، خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الاربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

خطة كارتيرون لإعادة التدوير في تشكيل الزمالك

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، اتباع سياسة إعادة التدوير في تشكيل الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة، لكن وفقا لمعايير وأساليب محددة، بهدف رفع روح التنافس بين اللاعبين وزيادة الرغبة في بذل مزيد من الجهد.

كارتيرون يدرس إراحة طارق حامد في مباراة حرس الحدود بالكأس

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح طارق حامد لاعب وسط الفريق، راحة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

شيكابالا يدعم تريزيجيه بعد إصابته بالصليبي: "ألف سلامة عليك يا حريف"

حرص النجم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، لاعب نادي الزمالك، رسالة دعم إلى محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الإنجليزى، بعد أن أعلن إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة عقب الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة ليفربول فى منافسات الدورى الإنجليزى، وتمنى تعافيه من الاصابة.

كارتيرون يعيد زيزو لتشكيل الزمالك الأساسي بعد انتهاء الإيقاف

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، للتشكيل الأساسي لفريقه بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات والذي سيحرمه من خوض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

استقالة أحمد إبراهيم المدير الإداري لفريق الكرة بالزمالك

تقدم أحمد إبراهيم، المدير الإداري بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، باستقالته في ساعة متأخرة من مساء أمس، وذلك بعد أيام من تقديم أحمد زاهر، المدير الإداري السابق، استقالته من المنصب وتوليه منصب اداري في بيراميدز.

مسحة طبية للزمالك قبل مواجهة الحرس.. وكارتيرون يُعدل موعد التدريب غدًا

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كارتيرون يوجه رسالة لجماهير الزمالك: رمضان كريم لـ 40 مليون زملكاوي

وجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، رسالة تهنئة للمسلمين في جميع أناء لعالم وبخاصة جماهير الزمالك بشهر رمضان الكريم، وقال الفرنسي في فيديو عبر حسابه الشخصي على تويتر: صباح الخير.. رمضان كريم للمسلمين في جميع أنحاء العالم وخاصة 40 مليون مشجع زملكاوي أتمنى لكم الأفضل في هذا الشهر لكم و لعائلاتكم.. يلا زمالك.

إصابة خفيفة لمحمود علاء فى تدريب الزمالك.. وتصعيد يوسف أسامة وحمدى علاء

تعرض محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإصابة خفيفة بكدمة فى القدم، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية لفريقه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

كارتيرون يمنح 7 لاعبين راحة سلبية فى الزمالك بسبب الإجهاد

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون السباعي طارق حامد، أشرف بن شرقي، فرجاني ساسي، محمود حمدي الونش، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرحيم جنش، حازم إمام، راحة من التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين.

إمام عاشور وأحمد عيد يشاركان فى تدريبات الزمالك الجماعية بعد قرار العفو

انتظم الثنائي إمام عاشور وأحمد عيد في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الإثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وجاءت مشاركة الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بقرار من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون استعداداً للمواجهات المقبلة في بطولتي الدوري والكأس.

كارتيرون لـ"لاعبي الزمالك": "انسو أفريقيا وركزو في الدورى والكأس"

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق اليوم الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.