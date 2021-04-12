شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يقترب من المشاركة فى مباراة الزمالك وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، من المشاركة في جزء من مباراة الزمالك وحرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل في كأس مصر، وذلك بعد دخوله في حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وكشف كارتيرون للمقربين منه عن وجود نية لديه لمنح أيمن حفني فرصة المشاركة في مباراة حرس الحدود ولو لدقائق معدودة حتى يستعيد فورمة المباريات، خاصة أنه بعيد عن المشاركة الرسمية لفترات طويلة، وذلك في ظل غياب أكثر من لاعب عن المباراة للإرهاق.

كما اقترب التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، من التواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه، خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الاربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح حازم إمام ظهير أيمن الفريق، راحة خلال مباراة حرس الحدود، ما يمنح الفرصة أمام المثلوثي للتواجد في التشكيلة الأساسية.

ويفضل كارتيرون عدم تواجد حازم إمام في تشكيلة لقاء حرس الحدود، ليحصل على راحة كافية قبل مباراة الأهلي يوم الأربعاء المقبل في الدوري الممتاز، حيث سيكون أحد العناصر الأساسية في التشكيلة البيضاء خلال لقاء القمة.

وفى وقت سابق، أكد مصدر بنادى الزمالك، أن التونسي حمزة المثلوثي، الظهير الأيمن، مستمر مع الفريق، ولا توجد نية لرحيله كما ردد البعض، بعدما ترددت أنباء عن تقديم الفرنسي باتريس كارتيرون طلبا رسميا لرحيل المثلوثي في الميركاتو المقبل؛ لعدم القناعة بإمكانياته الفنية.

وأشار المصدر إلى أن المثلوثي قدم مستويات مميزة بعد المشاركة مع الزمالك منذ مباراة تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا، وأثبت أنه يمتلك إمكانيات فنيه كبيرة، وحجز مكان بالتشكيلة في آخر أيام باتشيكو، لكن من المنطقي، بعد تعديل الجهاز الفني سيحتاج اللاعب بعض الوقت للحصول على ثقة المدرب الجديد.