شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبى الاتحاد السكندرى من زيادة الوزن فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، لاعبي الفريق من زيادة الوزن في شهر رمضان المبارك، وطالبهم بالحفاظ على لياقتهم البدنية استعدادًا للمواجهات القوية التي تنتظر الفريق طوال الشهر، والتي يستهلها زعيم الثغر بمواجهة وادي دجلة الخميس المقبل في ثمن نهائي كأس مصر.

وعقد العميد محاضرة للاعبيه اليوم الإثنين حثهم بالحفاظ على مستواهم المميز في الفترة الأخيرة والذي أهل الفريق للمنافسة على المربع الذهبي لأول مرة منذ بداية هذا الموسم.

وقال العميد للاعبيه، إنه يجب استغلال شهر مبارك في ضبط النظام الغذائي حتى لا تزيد أوزانهم ما يؤثر بالطبع على مردودهم البدني في اللقاءات المرتقبة للفريق السكندري.

وفاز فريق الاتحاد السكندري على فريق الشباب بالنادي برباعية دون رد في اللقاء الودي الذي جمعهما اليوم السبت، على ملعب النادي، استعدادا لمواجهة دجلة في ثمن نهائي كأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل.

وصرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، مكافأة الفوز على المقاولون العرب بواقع 8 آلاف جنيه لكل لاعب عقب التدريب المسائي اليوم، تحفيزا للاعبين لتخطى عقبة وادي دجلة فى كأس مصر، والمقرر لها 15 أبريل الحالي على ملعب الجيش بالسويس التاسعة مساء.

وقفز الاتحاد السكندرى للمركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة، فاز في 8 لقاءات وتعادل في 4 وخسر في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفا وتلقت شباكه 20 هدفا.