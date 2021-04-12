شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يحسم ملف ظهير طنطا نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى إنبي على حسم ملف تفعيل عقد شراء إيهاب سمير الظهير الأيسر المعار من نادي طنطا في نهاية الموسم لحين معرفة طلبات الجهاز الفني بقيادة حلمى طولان وتحديد أولوياته في الموسم الجديد.

ويعتمد حلمى طولان على خدمات مصطفى دويدار، في مركز الظهير الأيسر، بعدما نجح اللاعب في الظهور بمستوى مميز في المباريات الماضية وتثبيت أقدامه في هذا المركز الأمر الذى جعله من الركائز الأساسية في تشكيل الفريق البترولى.

وعاد حلمى طولان، لممارسة عمله في الفريق البترولى، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتفتيت حصوة على الكلى، أبعدته عن الملاعب بناء على نصيحة الأطباء.

وغاب حلمى طولان عن فريقه بمواجهة أسوان الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري، والتي أقيمت على ملعب أبناء زهرة الجنوب وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد.

وفى سياق آخر تراجع مسئولو إنبي عن توقيع غرامة مالية على اللاعبين، بعد الخسارة أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري، بعدما تفهم مسئولو الفريق البترولى أخطاء الحكم التي تسببت في الهزيمة، وقدموا على أثرها شكوى في اتحاد الكرة.

ونجح فريق أسوان في تحقيق الفوز على نظيره إنبي بهدف نظيف، أحرزه محمود شبانة في الدقيقة 94 بالمباراة التي جمعت الفريقين على استاد أسوان الرياضى، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.