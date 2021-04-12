شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة بطلا لدوري الكرة النسائية للمرة الـ12 في تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فريق وادى دجلة على لقب الدوري لكرة القدم النسائية للمرة الثانية عشرة في تاريخه، عقب التغلب على منافسه كفر سعد بخمسة أهداف دون رد.

ويعد هذا اللقب هو الأول في مسيرة المدير الفني وائل السيد، الذي تولى القيادة خلفا للمدرب محمد كمال، حيث حسم وادي دجلة اللقب بفارق المواجهات المباشرة بعد منافسه شرسة مع الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.

وتعرّض للهبوط كل من دلفي وأجا وبرجاية المنيا، فيما تمكن مستقبل وطن من الصعود عن المجموعة الأولى، ومنتخب السويس بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية.

وعلى مستوى الفريق الأول لكرة القدم فاز وادى دجلة على نظيره البنك الاهلي بنتيجة 4\2 فى المباراة التى جمعت الفريقين فى الجولة السابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، والتى شهدت ندية وإثارة بين الفريقين.

سجل الأهداف لفريق دجلة محمد هلال ثلاثية فى الدقائق 2 و76، و88 وأحمد عاطف فى الدقيقة 92، بينما سجل للبنك الاهلى أحمد على هدفين فى الدقيقة 21 و79.

تقدم محمد هلال لوادي دجلة في الدقيقة 2، وحاول البنك الاهلى إدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 21 من زمن اللقاء، لينتهى الشوط الاول بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وفى الشوط الثانى سجل محمد هلال ثانى أهدافه، ليتعادل أحمد على مرة أخرى بالدقيقة 79، ولم يكتف هلال بالثنائية ليسجل ثالث أهدافه بالدقيقة 88، ليرد عليه أحمد عاطف، لاعب دجلة، بهدف فى الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع محرزا الهدف الرابع.