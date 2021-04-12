شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 / 4 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها: اتحاد الكرة يوقع عقدا لمدة سنة واحدة مع فينجادا بدون شرط جزائى، كارتيرون يُعيد "زيزو" لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الحرس.

الأهلي يشكو إمام عاشور لاعب الزمالك رسميا للجبلاية ولجنة الانضباط

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور لاعب الزمالك، وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

كارتيرون يُعيد "زيزو" لتشكيل الزمالك الأساسى أمام الحرس

يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، للتشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

اتحاد الكرة يوقع عقدا لمدة سنة واحدة مع فينجادا بدون شرط جزائى

وقعت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، عقدا مع البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الجديد للجبلاية، لمدة سنة واحدة فقط، دون أن يتضمن العقد شرطا جزائيا بين الطرفين، بحيث يحق لأى طرف عدم تجديد العقد والاكتفاء بالسنة الأولى دون سداد شروط جزائية.

كارتيرون يدرس إراحة طارق حامد في مباراة حرس الحدود بالكأس

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، منح طارق حامد لاعب وسط الفريق، راحة خلال مباراة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ملعب استاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

الاتحاد الدولى للاسكواش يقرر تأجيل بطولة العالم للناشئين بسبب كورونا

قرر الاتحاد الدولي للاسكواش، تأجيل بطولة العالم للناشئين مرة أخرى، بعدما تم تأجيلها العام الماضي، وكان من المقرر إقامتها في أغسطس المقبل في مصر طبقاً للقرار السابق، إلا أن الاتحاد الدولي للاسكواش رأى أنه لا مفر من تأجيل البطولة حرصا على سلامة اللاعبين؛ بسبب وباء كورونا، خاصة أن البطولة كانت ستضم الكثير من اللاعبين من جميع أنحاء العالم.

سيد عبد الحفيظ يستجوب كهربا بسبب خناقة "الديسكو"

يعقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، من أجل الاستفسار عن تفاصيل الأزمة الأخيرة بين اللاعب ونجل أحد رجال الأعمال في أحد الفنادق.

اتحاد الكرة يحيل فيديو شباب الزمالك للجنة الانضباط بعد الألفاظ الخارجة

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الفيديو المنتشر لبعض لاعبي فريق الزمالك من مواليد 1999 إلى لجنة الانضباط، برئاسة المستشار سيد بنداري، للفصل فيما ورد فيه من هتافات خارجة من قِبَل اللاعبين عن الروح الرياضية بحق مسئولي أندية منافسة.