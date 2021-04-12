شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 12/4/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الإثنين 12/4/2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها: الأهلي يشكو إمام عاشور، لاعب الزمالك، رسميا للجبلاية ولجنة الانضباط، وناصر ماهر يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد، وتدريبات منفردة لـ"حمدي فتحي" على هامش مران الأهلي، ورامي ربيعة يقترب من المشاركة أساسيا مع الأهلي في القمة.

ناصر ماهر يشارك في مران الأهلي بعد تعافيه من نزلة البرد