شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز تحتاج الدعم في الأهلي بانتقالات الصيف بأوامر موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى الأهلى، بتدعيم 5 مراكز فى فريق الأهلى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، لمواصلة حصد البطولات فى السنوات المقبلة.

ويعانى النادى الأهلى من غياب أكثر من لاعب عن الفريق لفترات كبيرة، بسبب الإصابات التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة، مما أثر على مستوى الأهلى فى المباريات.

وهناك 5 مراكز طالب بتدعيمها الجنوب أفريقى في الموسم المقبل وهو ما نستعرضه في التقرير:

"بديل" محمد هانى

طلب موسيمانى التعاقد مع ظهير أيمن جديد، فى ظل عدم وجود بديل لمحمد هانى، ما يدفعه أحيانا للاعتماد على المدافع أحمد رمضان أو توظيف أكرم توفيق.

ويضع الأهلي كريم فؤاد، ظهير أيمن فريق النجوم المعار لإنبى، على قائمة اللاعبين المرشحين لشغل هذا المركز فى الأهلى فى الفترة المقبلة، فى ظل الاقتناع بقدراته.

ويتميز كريم فؤاد بصغر سنة، حيث يبلغ 21 عاما، فضلا عن إجادته اللعب فى جميع المراكز الدفاعية، علما بأنه خاض هذا الموسم 16 مباراة مع فريقه، صنع خلالها 4 أهداف.

ظهير أيسر

وضع موسيمانى الظهير الأيسر ضمن أولوياته، ليكون بديلا لعلى معلول، فى ظل عدم اقتناعه بمستوى محمود وحيد، الذى عانى من كثرة الإصابات فى الفترة الماضية.

وكان موسيمانى قد رفض فكرة عودة حسين السيد، لاعب الفريق المنتقل للطلائع، فى بداية الموسم الحالى والمعار حاليا للإسماعيلي.

جناح أيمن

ويعد مركز الجناح الأيمن ثالث المراكز التى طلبها مدرب الأهلى فى ظل تراجع مستوى حسين الشحات، ولكن لم يستقر الأهلى على الأسماء المرشحة لشغل المركز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى المدير الفنى أن الجبهة اليسرى أقوى من اليمنى، بوجود كل من: طاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا" وجونيور أجايي.

صانع ألعاب

كما طالب موسيمانى بالتعاقد مع صانع ألعاب متميز فى الفترة المقبلة، فى ظل عدم وجود بديل لمحمد مجدى "أفشة" لاعب الفريق الحالي.

ويرى المدرب أن كثرة البطولات التى يشارك فيها الأهلى تتطلب وجود بديل على مستوى متميز لمساعدة "أفشة" فى الموسم المقبل، خاصة أنه فى حالة غيابه يعانى الفريق فى هذا المركز.

مهاجم مميز

وضع موسيمانى مركز المهاجم ضمن أولوياته في الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل عدم اقتناعه بمستوى الخط الهجومي مثل والتر بواليا ومروان محسن.