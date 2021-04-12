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مصدر لمصراوي: مسحة طبية للشناوي للتأكد من إصابته بكورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل النادي الاهلي أن محمد الشناوي حارس الفريق خضع لمسحة طبية، اليوم الإثنين، للتأكد من إصابته بفيروس من عدمه.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي ان الشناوي تغيب عن حضور المران الرئيسي اليوم بإستاد مختار التتش بسبب شعوره ببعض الأعراض من بينها فقدان حاسة الشم.

وأضاف أن الشناوي خضع لمسحة طبية وسوف تظهر نتيجتها خلال ساعات لحسم موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، واشتمل مران الفريق على جانب بدني وتدريبات الكرة.

يذكر أن الأهلي أغلق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا بعدما حسم تأهله إلى دور الثمانية عن المجموعة الأولى، وبدأ التحضير للمواجهات المحلية المقبلة، التي تبدأ بمواجهة النصر مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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