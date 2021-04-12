الأهلي عن الفيديو المسيء: الأمر مدبر..ويمكننا صنع 10 مثل شيكابالا وإمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

استنكر عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة الأهلي، الأحداث التي صاحبت مباراة فريق الشابا لناديه مع الزمالك ببطولة الجمهورية مواليد 1999 معتبراً ما حدث مدبراً وينذر بكارثة.

وقال عدلي القيعي عبر قناة الأهلي :" لايمكن أن يكون سب رموز الأهلي داخل عقر داره في يوم توقيع اتفاقية مع الجامعة الأمريكية بالصدفة، ما حدث مدبر وخطة للإعداد لكارثة ".

وتابع القيعي :" ترديد أغاني محفوظة بطريقة منظمة ليس وليداً للصدفة أو من أجل الإحتفال ببطولة، من فعل ذلك يعي ما يفعله وهناك من وجهه للإقدام على هذا التجاوز، هذا الوضع حدث قبل إنطلاق مباراة الأهلي والزمالك الماضية في كرة السلة وهو ما قاله أولياء أمور بعض الجماهير التي ذكرت اسم المدرب الذي اتفق مع ابناءهم بدخول صالة النادي الأبيض".

وتسائل القيعي "هل لو الوضع معكوس وفريق الشباب بالأهلي هو من قام بهذه الأفعال وسب المنافس داخل ناديه كان سيخرج سالماً؟".

واستطرد " قالوا أن إمام عاشور هو خليفة شيكابالا في كره جماهير الأهلي، أنا ممكن أن صنع عشرة مثل عاشور وشيكابالا ولكن لو فعلت ذلك سأخسر نفسي ومبادئي".

وواصل "أتمنى أن تدرس حالة إمام عاشور ، هل كان يقوم بمثل هذه الأفعال مع حرس الحدود أو المحلة؟، ولو تبين أنه لم يكن كذلك لماذا يفعل هذا الأن بعد تحقيق حلمه بالإنتقال إلي الزمالك، من أوهمه أن مثل هذه الأفعال تصنع له شعبية ؟".

ووجه القيعي رسالة قال فيها :" قالوا أن الأهلي مكروه من الجميع ثم يتهموه أنه يُجامل من الجميع ، منتهى التناقض، يجب إيقاف نغمة المظلومية ، كل الشواهد تؤكد أن الفريق الذي يُجامل ويحصل على الدعم هو المنافس وليس الأهلي".

وكشف القيعي " لا أتحدث من أجل نتيجة مباراة أو بطولة، هدفنا من قطاع الناشئين في الأهلي ليس الفوز بالبطولات بل تقديم عناصر مميزة للفريق الأول ، ولو نهدف لحصد بطولات لكنا رفضنا إعارة أى عنصر وحافظنا على فريق لا يمكن لأحد منافسته ، فريق 99 فقد 12 لاعب ما بين 10 إعارات وإيقافين وعلى الرغم من ذلك فزنا على الزمالك".

وأنهى موجهاً حديثه لاتحاد الكرة " هل اتحاد الكرة مازال مصمماً على التحكيم المصري في مباراة الأهلي والزمالك في ظل هذه الأجواء ؟ ، أتمنى دراسة الموضوع جيداً وبتجرد دون الإنحياز للأراء والقرارات ".