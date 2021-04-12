بعد التأهل على حساب الزمالك.. مولودية الجزائر يفسخ التعاقد مع مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن نادي مولودية الجزائر، فسخ التعاقد مع مدرب فريق الكرة بالنادي عبد القادر عمراني، بعد أيام من خطف بطاقة التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فريق مولودية الجزائر في التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه بالنظام الجديد للبطولة، رفقة الترجي التونسي على حساب الزمالك الذي جاء في المركز الثالث بالمجموعة.

وأكد مولودية الجزائر في بيانه، أن إدارة النادي أتمت إتفاقها مع ثلاثي الجهاز الفني عبد القادر عمراني، لطفي عمروش و كمال بوجنان على فسخ العقد بالتراضي.

وأوضح بيان النادي الجزائري، أن إدارة المولودية، ستحسم هوية الطاقم الفني الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل قيادة النادي في الإستحقاقات القادمة المهمة.

وقبل أيام، تأهل مولودية الجزائر إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل أمام الترجي خارج أرضه بهدف لكل فريق، بالتزامن مع فوز الزمالك على توينجيت السنغالي.

وبعد نهاية دور المجموعات، تصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، وخلفه المولودية برصيد 9 نقاط، بينما ودع الزمالك البطولة بـ 8 نقاط.