القصة الكاملة لأزمة قمة الشباب.. الجدل مستمر قبل صدام الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

جدل كبير تم إثارته بعد الفوز الذي حققه الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الجمهورية 99 للموسم الجاري 2020/2021، التي أقيمت أمس الأحد بملاعب الأهلي بفرع مدينة نصر.

وأثير الجدل في الـ24 ساعة الأخيرة بعد تساوي الفريقين في عدد النقاط، ليحتفل الزمالك بالتتويج باللقب لتفوقه في فارق الأهداف، ويحتفل الأهلي بالتتويج باللقب نظرًا لتفوقه في المواجهات المباشرة، وسط وجود تضارب في اللائحة.

لغط

نشر الموقع الرسمي للزمالك خبرا يفيد تتويج الفريق بلقب الدوري، مشيرا إلى أن الفريق احتل المركز الأول برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاثة أهداف عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي يمتلك أيضًا نفس الرصيد من النقاط.

أما أسامة إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أكد أنه تواصل مع لجنة المسابقات، وقالوا أن الأهلي بعد فوزه على الزمالك يعد هو بطل المسابقة بسبب المواجهات المباشرة بعد التساوي في النقاط مع الزمالك، لأنه دوري من دور واحد والفيصل المواجهات المباشرة وليس فارق الأهداف.

وصرح الأهلي من خلال خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين: "النادي ملتزم بما يقره اتحاد الكرة في النهاية، وسوف ننتظر فصله في الأمر بشكل نهائي".

مباراة فاصلة

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم الأزمة بإقامة مباراة فاصلة بين فريقي الأهلي والزمالك على ملعب محايد لتحديد بطل مسابقة دوري الجمهورية.

ووفقًا لبيان رسمي نشره اتحاد الكرة المصري، فإن إدارة المسابقات قررت إقامة اللقاء في التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء 20 أبريل الجاري على ملعب السكة الحديد.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه، أنه قرر استكمال مسابقتي الجمهورية لمواليد 99 و2001 في مرحلتها الثانية من دور واحد تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء المصري، مع إقامة مباراة فاصلة في حالة تساوي فريقين في عدد النقاط.

تفسير مجاهد

فسَّر أحمد مجاهد، رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري، أسباب اتخاذ قرار إقامة مباراة فاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد بطل دوري مواليد 99، مؤكدا أن الزمالك استند إلى لائحة لا وجود لها.

وقال مجاهد في تصريحات تلفزيونية: "عندما تفاقمت أزمة كورونا كان هناك إمكانية لإيقاف المسابقات، ولكن قررنا استكمال مسابقتي 99 و2001 وتحديدًا المرحلة الثانية من دور واحد فقط".

وأضاف: "مسابقات اتحاد الكرة تحدد بالمواجهات المباشرة، الحديث عن لائحة فارق الأهداف كان عندما لا تستكمل المسابقة فقط ووقتها ستكون المواجهات المباشرة غير مكتملة ولا يمكن الرجوع لها".

وأتم رئيس الجبلاية قائلا: "اللائحة التي يستند لها الزمالك لا وجود لها لأن نظام المسابقة تم تعديله، قرار استكمال البطولة من دور واحد يعني عدم وجود اللائحة وبالتالي تم إتخاذ قرار المباراة الفاصلة".

اجتماع قانوني في الأهلي

أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي أن اللجنة القانونية بالنادي ستعقد اجتماعًا في الوقت الحالي لدراسة أحداث مباراة الفريق ضد الزمالك في دوري الشباب.

وأضاف الأهلي أن اللجنة القانونية تقوم بدراسة كل المكاتبات الصادرة والواردة من اتحاد الكرة، وكذلك اللوائح المنظمة للمسابقات، قبل بحث قرار اتحاد الكرة الأخير بإقامة مباراة فاصلة.

وأشار الأهلي إلى أن اللجنة القانونية تقوم برفع تقريرها إلى لجنة التخطيط للكرة وإخطار محمود الخطيب، رئيس النادي، بما انتهت إليه، تمهيدًا لحسم الجدل الذي أثير لتحديد البطل.

مذكرة الزمالك

أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بنادي الزمالك، أن القطاع تقدم بمذكرة إلى اللجنة المكلفة بإدارة النادي بشأن الأزمة، مؤكدا أن الإدارة ستتخذ قرارها في غضون 48 ساعة.

وقال طارق يحيى في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "تقدمت بمذكرة إلى اللجنة المؤقتة بالنادي وشرحت فيها اللائحة ووجهة نظرنا ورأينا كقطاع، وستتم مخاطبة اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بشأن المباراة".

وأضاف: "القرار سيتم إعلانه في غضون 48 ساعة بعد مخاطبة اتحاد الكرة، والقرار النهائي في يد إدارة النادي التي ستقرر ما هو في مصلحة النادي، بناءً على مذكرة القطاع التي تضمت تحليلا شافيا ووافيا بكل ما حدث".

أزمة عاشور

أُثيرت أزمة أخرى في مباراة الأهلي والزمالك بسبب فيديو متداول لإمام عاشور لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض يظهر فيه وهو يوجه السباب لرموز الأهلي وعلى رأسهم صالح سليم وحسن حمدي وأحمد شوبير.

وأعلن أحمد مجاهد رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة إحالة فيديو إمام عاشور إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاتخاذ اللازم، مؤكدا أنها الجهة الوحيدة التي يحق لها التحقيق في الأمر".

وتقول لائحة الانضباط والأخلاق الصادرة عن اتحاد الكرة، إنه إذا صدر من اللاعب سلوك رياضي مشين أو تصرف غير لائق أو لا يتحلى بالروح الرياضية أو يثير الجمهور أو يحرض الآخرين على التمييز أو الكراهية أو العنف أو أي سلوك فيه ازدراء قبل أو أثناء أو بعد المباراة، فيعاقب بواحدة من العقوبات الآتية:

1- الإيقاف. / 2- الغرامة بحد أدنى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى قيمة الأضرار إن وُجدت. / 3- الشطب. / 4- تغريمه قيمة ما تم إتلافه.

على أن تُوقع اللجنة العقوبات المناسبة، دون التقيد بالتسلسل الوارد لهذه العقوبات.

شكوى رسمية

تقدم الأهلي بشكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الانضباط ضد إمام عاشور، مطالبا بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين.

وأرسل الأهلي في شكواه "فلاشات" تضمنت "5 فيديوهات لإمام عاشور وزملائه وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره"، وفقا للبيان.

وأشار الأهلي في بيانه إلى أن إمام عاشور ارتكب "تجاوزات غير لائقة وخارجة عن كل قواعد الأخلاق" عقب مباراة الأهلي والزمالك في دوري الشباب.

وأضاف أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة ولم تردعه العقوبات السابقة.

قمة الكبار محل جدل أيضا

جاءت أزمة دوري 99 قبل أسبوع من قمة الكبار التي ستجمع بين الزمالك والأهلي يوم الأحد المقبل الموافق 18 إبريل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بياناً رسمياً أعلنت فيه تمكسها بالاستعانة بالحكام المصريين لإدارة مباراتي القمة ببطولة الدوري الممتاز.

ليعلن الأهلي والزمالك رفضهما فكرة إسناد مباراة القمة لطاقم حكام مصري.

يُذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بينما يتواجد الأهلي حامل لقب المسابقة في المركز الرابع حاليا وفي جعبته 27 نقطة من 11 مباراة.