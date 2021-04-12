الميركاتو الصيفي 2021 | باريس سان جيرمان يبدأ التواصل مع ممثلي محمد صلاح

بدأ باريس سان جيرمان التواصل مع ممثلي نجم ليفربول الانجليزي “محمد صلاح”، من أجل مناقشة انتقاله إلى النادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي 2021.

وتأتي هذه الخطوة من باريس سان جيرمان، في ظل مفاوضات تجديد عقد “كيليان مبابي” الذي لم يتخذ قرارًا حاسمًا حتى الآن بشأن تلك المسألة.

ووفقًا لصحيفة Telefoot الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان وضع نجم ليفربول محمد صلاح كبديل مفضل له في حال رفض كيليان مبابي تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وأكدت الصحيفة، أن الأولوية القصوى لنادي باريس سان جيرمان، هي تجديد عقد مهاجمهم الشاب الفائز بكأس العالم 2018، ولكنهم في الوقت ذاته يستعدون لجميع الاحتمالات وقد بحثوا بالفعل عن بعض البدائل.

وتتزامن تلك الأقاويل مع معاناة النجم الدولي المصري مع فريق ليفربول هذا الموسم، حيث يتلقى العديد من الانتقادات من المحللين، سواء في الصحف أو القنوات الرياضية الانجليزية، على الرغم من تصدره قائمة هدافي الفريق في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا حتى الآن.

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