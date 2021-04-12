فوربس | برشلونة يتفوق على ريال مدريد ويتصدر قائمة أغلى 20 فريقًا لكرة القدم في العالم

تصدر نادي برشلونة قائمة مجلة فوربس لأغلى 20 فريقًا لكرة القدم في العالم لأول مرة على حساب ريال مدريد الذي تراجع إلى المركز الثاني.

ونشر نادي برشلونة بيانًا على موقعه الرسمي، أعلن فيه أن قيمة الفريق الإجمالية وصلت إلى 4.76 مليار دولار، حسب التقرير السنوي للمجلة الأمريكية.

وتصنف فوربس الأمريكية ضمن أشهر وأبرز المجلات المعنية في الدرجة الأولى بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

وتضع فوربس قائمة أغلى نادي في العالم كل عام، والتي تأخذ في الاعتبار اتفاقيات البث التلفزيوني، والعقود المبرمة مع اللاعبين، والنفقات، والعديد من المعايير الأخرى.

ويعد تصدر برشلونة للقائمة هي المرة الأولى في تاريخه، فعلى مدار الـ 16 عامًا الماضية، تناوب ريال مدريد ومانشستر يونايتد على المركز الأول، حيث حصدها النادي الملكي خمس مرات، والشياطين الحمر 11 مرة.

والتالي تصنيف مجلة فوربس لقائمة أغلى 20 فريقًا لكرة القدم في العالم

1- برشلونة الاسباني 4.76 مليار دولار

2- ريال مدريد الاسباني 4.75 مليار دولار

3- بايرن ميونخ الألماني 4.215 مليار دولار

4- مانشستر يونايتد الانجليزي 4.2 مليار دولار

5- ليفربول الانجليزي الانجليزي 4.1 مليار دولار

6- مانشستر سيتي الانجليزي 4.0 مليار دولار

7- تشيلسي الانجليزي 3.2 مليار دولار

8- آرسنال الانجليزي 2.8 مليار دولار

9- باريس سان جيرمان الفرنسي 2.5 مليار دولار

10- توتنهام هوتسبير الانجليزي 2.3 مليار دولار

11- يوفنتوس الايطالي 1.95 مليار دولار

12- بوروسيا دورتموند الألماني 1.9 مليار دولار

13- اتلتيكو مدريد الاسباني 1.0 مليار دولار

14- انتر ميلان الايطالي 743 مليون دولار

15- ايفرتون الانجليزي 658 مليون دولار

16- ميلان الايطالي 559 مليون دولار

17- روما الايطالي 548 مليون دولار

18- وست هام يونايتد الانجليزي 508 مليون دولار

19- ليستر سيتي الانجليزي 455 مليون دولار

20- أياكس أمستردام الهولندي 413 مليون دولار