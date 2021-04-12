شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تفاضل بين 6 مدربين لتدريبها .. بينهم موسيماني و كوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رشحت اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة الجنوب أفريقي لإختيار مدير فني جديد للمنتخب الأول، 6 أسماء من بينهم بيتسو موسيماني مدرب الأهلي الحالي وهيكوتر كوبر، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر لتدريب منتخب البلاد .

وترى اللجنة أن موسيماني يتمتع بالخبرات الكافية لقيادة البافانا بافانا فضلاً عن تجاربه المميزة في الملاعب السمراء وتتويجه بدوري أبطال أفريقيا مع صن دوانز والأهلي.

كما ظهر كوبر في الترشيحات بناء على ما قدمه مع الفراعنة ببلوغ نهائيات كأس العالم بعد غياب طويل والوصول إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الأفريقية.

وجاء البلجيكي هوجو بروس ضمن القائمة النهائية المرشحة لتدريب منتخب جنوب أفريقيا، وسبق لصاحب ال69 عام قيادة جينك وطرابزون سبور بالإضافة إلى شبيبة القبائل والجزيرة الإماراتي ومنتخب الكاميرون.

وذكرت اللجنة البرتغالي كارلوس كيروش ضمن القائمة، فالمدرب يمتلك سجل حافل على صعيد المنتخبات حيث سبق له قيادة البرتغال وإيران وكولمبيا بالإضافة إلى جنوب أفريقيا في الفترة من 2000 إلى 2002.

وأضاف المسئولين خيارات وطنية في حال تعذر التعاقد مع الأسماء السابقة، يأتي في مقدمتها إريك تينكلر مدرب فريق مارتيزبرج يونايتد وبيني ماكارثي المدير الفني لنادي أمازولو.

يذكر أن الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم قد أقال مدرب المنتخب الأول موليفي نتسيكي عقب فشله في بلوغ نهائيات الكان حيث حل ثالثاً في ترتيب المجموعة.