شكرا لقرائتكم خبر عن ويست بروميتش يهزم ساوثهامبتون بثلاثية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ويست بروميتش فوز كبير على ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، في إطار مواجهات الجولة رقم 31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى وجاء الهدف الأول في الدقيقة 32 عن طريق اللاعب ماثيوس بيريرا فيما عزز مات فيليبس التقدم بهدف ثان عند الدقيقة 35، واختتم كالوم رويبنسون الثلاثية في الدقيقة 69 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة رقم 24 في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 36 محتلاً بها المركز الرابع عشر .