شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ البحث عن خليفة «أروابارينا» بعد «ثلاثية» الرجاء .. والمهدى سليمان يشكو النادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو نادى بيراميدز فى البحث عن مدير فنى جديد لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم فى الفترة المقبلة، خلفًا للأرجنتينى رودلفو أروابارينا الذى تم الاستقرار على رحيله بسبب سوء النتائج، والتى كان آخرها الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس الأول الأحد على استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس ضمن مباريات الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويرغب ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز، فى التعاقد مع مدير فنى أجنبى مميز، يناسب طموحات النادى فى قيادة الفريق فى الفوز بالبطولات، خاصة فى ظل توافر جميع الإمكانيات الفنية والإدارية التى تساعده على تحقيق ذلك .

وقرر مسؤولو النادى السماوى تأجيل إعلان قرار إقالة المدرب الأرجنتينى، لحين التعاقد مع المدير الفنى الجديد، خاصة فى ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة فى بطولتى الدورى والكونفيدرالية فى الفترة المقبلة .

وكان أروابارينا تولى تدريب بيراميدز فى بداية الموسم الجارى خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش، ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث قاد الفريق فى 24 مباراة فى مختلف البطولات المحلية والقارية، حقق الفوز فى 13 مباراة.

وتعادل فى 7 لقاءات، وتعرض للهزيمة فى 4 مباريات، كما ابتعد الفريق عن المنافسة على لقب الدورى باحتلاله المركز الخامس برصيد 25 نقطة. وفى سياق آخر، تقدم المهدى سليمان، حارس مرمى نادى بيراميدز، بشكوى رسمية للاتحاد المصرى لكرة القدم، ضد إدارة ناديه، بسبب منعه من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق وعدم حصوله على راتبه فى الثلاثة أشهر الماضية، وهو ما يخالف لوائح الاتحاد الدولى، وطلب الحارس فى شكواه العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق السماوى فى الفترة المقبلة.