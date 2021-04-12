شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة نجمة التنس ميار شريف بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلنت لاعبة التنس المصرية ميار شريف مساء اليوم الاثنين 12- 4 - 2021 عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وكتبت ميار شريف، عبر حسابها الرسمي : «الحمد لله قبل بداية الشهر المبارك أصبت بڤيروس كورونا .. دعواتكم بالشفاء».

وتابعت اللاعبة المصرية ميار شريف: «تمنياتي للأمة الإسلامية بكل الخير بمناسبة شهر رمضان.. رمضان كريم».

وتعتبر ميار شريف هى أول مصرية تصل إلى الدور الرئيسي في بطولة من البطولات الكبرى «جراند سلام» في نسخة رولان جاروس الأخيرة .