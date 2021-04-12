شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر.. كارتيرون يعدل موعد المران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الزمالك تعديل موعد مران الفريق غدا الثلاثاء لينطلق في تمام التاسعة مساء بدلا من موعده في الحادية عشرة صباحا.

وجاء قرار كارتيرون بتعديل موعد المران لمنح الفرصة للاعبين للإفطار مع أسرهم في أول أيام شهر رمضان المبارك. ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء في أحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود. ويسافر الفريق إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب انتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري لمسحة طبية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود في الكأس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وتأتي المسحة الطبية للفريق ضمن البروتوكول المتبع قبل مواجهات الزمالك في بطولتي الدوري المصري وكأس مصر، للكشف عن فيرس كورونا.