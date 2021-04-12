شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب عبدالله الفيصل يعود للخدمة بعد 9 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بعد توقف استمر 9 سنوات يعود ملعب الأمير عبدالله الفيصل في مدينة جدة السعودية للخدمة قريباً، فقد اكتمل تطويره بنسبة كبيرة وبات جاهزاً لاستقبال المباريات.

و حضر الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة في السعودية اليوم الإثنين في الملعب، حيث وقف على آخر تطورات مشروع الترميم وإعادة التأهيل التي شملت رفع السعة الاستيعابية إلى أكثر من 30 ألف متفرج بدلاً من 18 الف متفرج وهو ما كان عليه الوضع عند آخر مباراة عليه منتصف 2012.

ويشمل التطوير أرضية الملعب والمرافق المساندة بجانب المقصورات لكبار الشخصيات وغرف التقنيات الحديثة، وأكد الفيصل أن وزارته لا تمانع في استقبال أي فكرة جيدة للملعب بما في ذلك استثماره.

يذكر أن مدينة جدة تضم ملعب «الجوهرة المشعة» الذي يتسع ل 60 ألف متفرج، ويعتبر ناديا الأهلي والاتحاد أكبر المستفيدين من عودة «ملعب عبدالله الفيصل» للخدمة ، حيث سيوفر عليهما عناء السفر إلى ملعب الملك عبد العزيز في مكة المكرمة التي تبعد عن جدة أكثر من 100 كلم.