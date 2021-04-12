شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يدشن البطولة الآسيوية بمواجهة القوة الجوية غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة : ”الخليج 365”

شهدت تدريبات الشارقة عودة المدافع سالم سلطان الذي سيكون ضمن خيارات المدرب عبدالعزيز العنبري في مبارياته في دوري أبطال آسيا، كما شهدت عودة الجناح سيف راشد بعد تعافيه من الإصابة، وتعد عودة سيف راشد وسالم سلطان دعماً كبيراً لصفوف «الملك» وسيواصل الشارقة تحضيراته الفنية والبدنية بحصة تدريبة أخيرة قبيل مواجهة مباراته الأولى المقررة الأربعاء أمام القوة الجوية في المواجهة الآسيوية.

ويعوِّل جمهور الشارقة كثيراً على «الملك» في المحفل الآسيوي الكبير، وعطفاً على ما قدمه الشارقة في النسخة السابقة ضمن مجموعته في دوري أبطال آسيا، أصبح سقف الطموحات عالياً في بلوغ المرحلة المقبلة من البطولة.

وكان الشارقة فقد هدافه البرازيلي ويلتون سواريز بداعي الوعكة الصحية التي حرمته من المشاركة خلال هذه الفترة، وتم التعويض عن سواريز بمواطنه لوان بيريرا، ويعوّل الفريق كثيراً على خبرة ومهارة الثنائي البرازيلي إيجور كورنادو ومواطنه كايو لوكاس في الخطوط الأمامية إلى جانب المهاجم سالم صالح الذي يعد من اللاعبين غير المحظوظين لكونه لم يحصل على فرصته الكافية مع الوحدة والنصر ومع الشارقة أيضاً، لأن الأندية تركز على مهاجمين أجانب، وربما تكون المشاركة الآسيوية فرصة لسالم صالح للعودة وإثبات الوجود من بوابة دوري أبطال آسيا، وما ينطبق على سالم صالح ينطبق على زميله محمد خلفان، والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيحصلان على الفرصة الكافية لإثبات الوجود، ويتيح لهما غياب ويلتون فرصة المشاركة؟

وتنطلق مباريات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا التي ستكون في ضيافة نادي الشارقة في السابعة من مساء الغد، وستكون ضربة البداية بلقاء باختاكور الأوزبكي مع تراكتور الإيراني وستكون انطلاقة الشارقة في المحفل الآسيوي بمواجهة نادي الجوية العراقي في العاشرة من مساء الأربعاء.