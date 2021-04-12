شكرا لقرائتكم خبر عن دورة ند الشبا الرياضية تنطلق غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق يوم غدٍ الأربعاء، فعاليات النسخة الثامنة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً في شهر رمضان المبارك بمجمع ند الشبا الرياضي، وتستمر منافساتها حتى يوم 29 إبريل الجاري وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المعتمدة لجميع المنافسات.

وأنجزت اللجنة المنظمة كافة الترتيبات الخاصة بالتنظيم حيث تبدأ الفعاليات بمنافسات بطولة البادل تنس التي تقام وفق اللوائح المعمول بها في اتحاد الإمارات للبادل تنس حسب التصنيف الجديد للبطولات المحلية الذي اعتمده الاتحاد مؤخراً، وتتضمن 4 فئات هي الفئة الذهبية للرجال وفئتين برونزيتين للرجال والسيدات والفئة الدولية، وتقام منافسات البطولة في قاعة البادل تنس بمجمع ند الشبا الرياضي.

وتقام منافسات الفئات المحلية خلال الفترة من 14 إلى 25 إبريل على أن يقام الدور النهائي يوم الاثنين 26 إبريل، فيما تقام منافسات الفئة الدولية خلال الفترة من 21 إلى 24 إبريل، ويقام سباق الدراجات الهوائية لمسافة 75 كيلومتراً على مدار ثلاثة أيام 22 و23 و24 إبريل 2021، وتتضمن بطولة الدراجات الهوائية 5 فئات يسمح بالمشاركة فيها لجميع الهواة والمحترفين من المواطنين والمقيمين من عمر 18 سنة فما فوق، والفئات هي الفئة المفتوحة للرجال والفئة المفتوحة للسيدات، ويقام سباق الجري على مدار يومين حيث ينطلق سباق 10 كيلومترات يوم الأربعاء 28 إبريل فيما يقام سباق 5 كيلومترات يوم الخميس 29 إبريل.