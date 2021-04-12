شكرا لقرائتكم خبر عن توخيل: لن نغير طريقتنا أمام بورتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعا توماس توخيل مدرب تشيلسي لاعبيه إلى عدم الركون للراحة والشعور بالأمان بالفوز 2- صفر ذهاباً على بورتو في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراة الإياب الثلاثاء.

ووضع تشيلسي قدماً في قبل نهائي أرفع مسابقة للأندية في أوروبا بفضل هدفين رائعين من ميسون ماونت وبن تشيلويل لكن توخيل أصر على أن فريقه لن يدافع للحفاظ على تقدمه في مباراة الإياب في اشبيلية.

وتقام المواجهة في ملعب سانشيز بيزخوان في اشبيلية بسبب قيود السفر بين البرتغال وإنجلترا جراء جائحة كورونا.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي الاثنين: «لن نفكر في نتيجة مباراة الذهاب ولن نغير طريقتنا بسببها. من المهم جداً الحفاظ على تركيزنا وتقديم أفضل مباراة ممكنة، لو بدأنا المباراة بغرض الحفاظ على تقدمنا سنفقد تركيزنا. قد يقول البعض إننا قد نخسر 1- صفر ونتأهل لكننا لا نفكر بهذه الطريقة. لدينا أسلوبنا في اللعب. يجب أن نتحرر من كل هذه الأفكار في الملعب».

ويواجه تشيلسي أسبوعاً مهماً في مسيرته هذا الموسم، حيث سيتقابل مع مانشستر سيتي في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم السبت.

ويعتقد توخيل أن فريقه يمضي قدماً في طريقه لإنهاء الموسم بقوة.

وقال: «لن نلعب مباراة على لقب الثلاثاء وكذلك يوم السبت لكن هذه المباريات تلعب دوراً حاسماً في مشوارنا».

وأصبح نجولو كانتي، الذي عانى مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية في الأسابيع الأخيرة لائقاً للمباراة، لكن توخيل قال إنه سيتخذ قراراً في اللحظة الأخيرة بشأن لاعب وسط فرنسا.

وأضاف المدرب الألماني: «يجب أن نتعامل بحذر مع حالته. هل سيلعب أساسياً أو لبعض الوقت في المباراة؟ لم نصل إلى إجابة حتى الآن».