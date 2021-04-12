«سباب وشتائم وألفاظ خارجة».. الأهلي يشكو إمام عاشور إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط.. والزمالك يجهز بيانًا رسميًا للرد

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم النادي الأهلي صباح اليوم، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور، لاعب الزمالك، وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم، عقب مباراة القطبين في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأحمر بفرع مدينة نصر.

أرفق الأهلي بشكواه «فلاشات»، تضمنت 5 فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.

وجاء في شكوى النادي أن التصرفات والألفاظ والشتائم التي جاءت على لسان عاشور وزملائه تمثل أفعالًا مشينة وانتهاكات دخيلة على الوسط الرياضي، وتثير الفتنة بين الجماهير، ومخالفة لكل قواعد الأخلاق وتؤثر على سلوكيات الشباب، بل وتخالف بالأساس لوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم «FIFA»، وكذا لوائح الانضباط والأخلاق لاتحاد الكرة. حسبما نشر موقع " الوطن سبورت".

تفاصيل شكوى الأهلي ضد إمام عاشور

وتضمنت الشكوى أيضًا أنه لم يكن هناك مبرر على الإطلاق لقيام إمام عاشور وزملائه بهذه التجاوزات، وتوجيه الاتهامات إلى شخصيات قيادية في النادي الأهلي، وكَيْل السباب والشتائم بألفاظ يعاقب عليها القانون، خاصة أن المباراة أقيمت على ملاعب الأهلي ولم تشهد أية أحداث عارضة، وجرت في إطار تنافسي على بطولة الجمهورية، لكن اللاعب اعتاد التجاوز في حق الغير، فقد سبق أن تعدى على لاعب الأهلي وليد سليمان، عقب مباراة السوبر المصري التي أقيمت في الإمارات بالركل بالقدم، بشكل فيه انتهاكا لكل قواعد الأخلاق والأدب، خاصة أن الأخير كان ملقى على الأرض.

وأوقفت لجنة الانضباط والأخلاق إمام عاشور 10 مباريات عقب هذه الواقعة، التي كان يرى الكثيرون أنها تستوجب عقوبة أكبر.

الأهلي يطلب تحقيق اللوائح والقانون ضد إمام عاشور

وطالب الأهلي في شكواه ضد لاعب الزمالك وزملائه، بتطبيق اللوائح ونصوص القانون التي جاءت في هذا الشق، حرصًا على الأجواء التنافسية والعلاقة بين جماهير الناديين، خاصة أن إمام عاشور اعتاد التجاوز في حق الآخرين في وقائع عديدة، ولم تردعه العقوبات السابقة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، أنه سوف يتم الرد على شكوى النادي الأهلي ضد لاعب الفريق إمام عاشور، بعد تجاوزه ضد رموز النادي الأحمر خلال مواجهة فريق الشباب أمس في بطولة الجمهورية.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، أنه سوف يتم إصدار بيان رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، من قبل اللجنة المؤقتة، التي تدير شئون النادي حاليا، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، للرد على النادي الأهلي، خاصة وأن مسئولي الأبيض أعترفوا بخطأ إمام عاشور، وتم تحويله للتحقيق بشأن الواقعة، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن ينتظر الأهلي رد فعل إدارة الزمالك تجاه اللاعب، بعدما حدث بالأمس.

الأهلي يقدم شكوى ضد إمام عاشور

وكان النادي الأهلي تقدم اليوم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، وأخرى مماثلة إلى لجنة الانضباط والأخلاق، ضد إمام عاشور، لاعب الزمالك، وبعض من زملائه من فريق الشباب بناديهم، بعد التجاوزات غير اللائقة والخارجة عن كل قواعد الأخلاق التي ارتكبها المشار إليهم، عقب مباراة القطبين في دوري الشباب، التي أقيمت أمس بملاعب الأحمر بفرع مدينة نصر.

وقام النادي الأهلي بإثبات إدانة اللاعب خلال شكواه بـ«فلاشات»، تضمنت 5 فيديوهات للاعب إمام عاشور وزملائه، وهم يكيلون السباب والشتائم والألفاظ الخارجة للنادي الأهلي ومجلس إدارته ورئيسه الأسبق وكيان النادي وجماهيره.

شباب الزمالك يتلقى الخسارة أمام الأهلي

‏‎وكان فريق الشباب بنادي الزمالك مواليد 99، خسر أمس من الأهلي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة الثانية لدوري الجمهورية.

‏‎‏‎وسجل إمام عاشور هدف فريقه الوحيد أمام نادي الأهلي، من ركلة جزاء فى الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد تسجيلها فى شباك مصطفى شوبير حارس مرمي المارد الأحمر ، بينما سجل ثنائية النادي الأهلي مصطفى فوزي، وفهد جمعة فى اللقاء الذي جمع الفريقين، فى الجولة الأخيرة من مسابقة دوري الجمهورية بشكل رسمي.