شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حسم بين حلمي طولان وكريم فؤاد لتحديد مصير اللاعب في إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب حلمى طولان، المدير الفنى لفريق إنبي، من مسئولي ناديه حسم ملف كريم فؤاد المعار من النجوم، سواء بالتخلى عنه أو دفع الـ15 مليون جنيه، وتفعيل عقد شرائه، حتى يتسنى له ترتيب أوراقه وحسم أولوياته في الانتقالات الصيفية القادمة، خصوصا بعد إعلان اللاعب رغبته للانتقال إلى الأهلي، وإثارة ذلك أزمة داخل أوساط الفريق البترولى.

وفي نفس الوقت وعد طولان اللاعب بعدم الوقوف أمام رغبته في تحديد النادى الذى يرغب في الانتقال إليه، والذى يحقق له تأمين مستقبله وأحلامه الكروية.

وأبلغ طولان كريم فؤاد أنه يعتمد عليه كركيزة أساسية فى صفوف الفريق البترولى، ولكن لن يقف في طريقه لتحقيق حلمه بالانتقال إلى النادي الذى يرغب فيه في الفترة القادمة، أو حتى إذا فضّل البقاء داخل صفوف الفريق البترولى.

وعاد حلمى طولان، لممارسة عمله في الفريق البترولى، بعد تماثله للشفاء من العملية الجراحية التي أجراها خلال الأيام الماضية، بتفتيت حصوة على الكلى، أبعدته عن الملاعب بناء على نصيحة الأطباء. وغاب حلمى طولان عن فريقه بمواجهة أسوان الأخيرة، ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصري، والتي أقيمت على ملعب أبناء زهرة الجنوب وانتهت بخسارة الفريق البترولى بهدف دون رد.

وفى سياق آخر تراجع مسئولو إنبي عن توقيع غرامة مالية على اللاعبين، بعد الخسارة أمام أسوان في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضى ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدورى المصرى، وهو ما تسبب في تراجع الفريق في ترتيب جدول الدوري، بعدما تفهم مسئولو الفريق البترولى أخطاء الحكم التي تسببت في الهزيمة، وقدموا على أثرها شكوى في اتحاد الكرة.