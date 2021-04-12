شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تؤكد إصابتها بفيروس كورونا وتهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نجمة التنس المصرية ميار شريف، أنها تعرضت للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، منذة عدة أيام وتخضع حاليًا للعزل، مهنئة الشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.



ميار شريف

ونشر ميار، صورة لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، اليوم الإثنين، صحبتها بتعليق: "الحمد لله.. قبل بداية الشهر المبارك أصبت بفيروس كورونا.. دعواتكم بالشفاء، وتمنياتى للأمة الإسلامية بكل الخير بمناسبة الشهر المبارك.. رمضان كريم".





وسبق وصرح شريف منصف، وكيل أعمال نجمة التنس المصرية، أن اللاعبة أصيبت بفيروس كورونا، بعد أن تم إجراء المسحة وتبين أنها إيجابية، قائلا: إن البطلة المصرية وفريق العمل حاليا فى زيارة سريعة لمصر، وفور وصولها شعرت ببعض الإعياء، وعليه تم إجراء الفحوصات اللازمة وتبين إيجابية الحالة.

وأضاف شريف منصف، فى تصريحات صحفية، أن الفريق حاليا قائم علي العمل علي تعديل جداول تدريبات وبطولات وارتباطات البطلة المصرية التي كان من المقرر أن تشارك في بطولة في البرتغال في منتصف الشهر الحالي، تمهيداً للاشتراك في بطولة رولاند جاروس بفرنسا، أحدي البطولات الأربع العظمي في التنس، أملاً أن لا تؤثر الإصابة بالڤيروس علي طول مدة عدم التدريب والمشاركة في البطولات، واستمرار العمل علي الهدف القادم وهو دخول قائمة المائة الكبار في عالم التنس.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى تاريخ التنس المصرى تصل إلى الدور الرئيسى من بطولات التنس الكبري، وهى بطولة رولان جاروس، وقبلها كانت أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة فى نفس البطولة، فضلاً عن نجاحها في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، لتكون أول لاعبة مصرية تتأهل للأولمبياد فى تاريخ اللعبة.