يد الأهلى يحتفل بعيد ميلاد "كاستيلو وعبد الغنى فى حضور جوهر نبيل

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديرهم الفنى طارق محروس على الاحتفال بعيد ميلاد اللاعبين عمر خالد "كاستيلو" ومحمد عبد الغنى على هامش مران الريق فى حضور جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادى الأهلى.

وحرص جوهر نبيل على حضور عيد ميلاد نجمي الفريق من أجل دعم اللاعبين قبل نهائيات دورى المحترفين المقرر لها يوما الخميس والجمعة المقبلين .

تقام الجولة الثالثة عشرة بدورى المحترفين للرجال يوم 15 أبريل بمواجهات بين كل من: الزهور مع الأهلى والزمالك مع الطيران وطلائع الجيش مع سبورتنج وهليوبوليس مع الأولمبى، على أن تشهد الجولة الأخيرة لقاءات بين الأهلى مع الزمالك والزهور مع الطيران وهليوبوليس مع سبورتنج وطلائع الجيش مع الأولمبى.

كما تستضيف صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر نهائيات بطولة كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2020/2021 يومى 23 و24 إبريل الجارى.

ويقام الدور قبل النهائى يوم 23 من نفس الشهر الحالى بين الأهلى مع الزهور والزمالك مع هليوبوليس، على أن يقام فى اليوم التالى مباراتى تحديد البطل وتحديد صاحب البرونزية.