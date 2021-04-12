شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعيد زيزو لتشكيل الزمالك الأساسي بعد انتهاء الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق، للتشكيل الأساسي لفريقه بعد انتهاء الإيقاف لحصوله على ثلاثة إنذارات والذي سيحرمه من خوض مواجهة حرس الحدود، المقرر لها يوم الأربعاء على ملعب ستاد السويس، ضمن مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويرغب كارتيرون فى إعادة "زيزو" للتشكيل الأساسى بعدما جلس اللاعب على مقاعد البدلاء فى المباراة الماضية أمام تونجيث السنغالى، وتم الاستعانة بخدماته فى الشوط الثانى بعد خروج محمود عبد الرزاق شيكابالا.

أحمد سيد زيزو غاب عن مواجهة الزمالك ومولودية الجزائر بعدما شعر بالإصابة فى وجه القدم صباح يوم المباراة، مما أدى لاستبعاده، وبعد عودة البعثة إلى القاهرة شارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى إلا إن كارتيرون فضل عدم الاعتماد على اللاعب بشكل أساسى وقام بتثبيت التشكيل الذى تواجد به شيكابالا.

وطالب المدير الفنى من أحمد سيد زيزو، إن ينصب تركيزه على المستطيل الأخضر فقط، والعمل على نسيان كافة الأزمات التى تحيط به، أو الحديث عن تعديل عقده وتلك الأمور التى قد تؤدى لفقدان اللاعب تركيزه وتؤثر على مستواه.

وشدد كارتيرون على ضرورة بذل جميع اللاعبين قصارى جهدهم من أجل تحقيق الإنتصارات فى بطولة الدورى وكأس مصر لتعويض الجماهير عن حزن توديع بطولة دورى أبطال أفريقيا من دور المجموعات.