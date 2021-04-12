شكرا لقرائتكم خبر عن الأسعد الشابي يقترب من تدريب الرجاء المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادي الرجاء المغربي إلى اتفاق مع المدرب التونسي الأسعد الشابي من أجل تولي القيادة الفنية للفريق الأول خلفاً للمقال جمال السلامي.

وقام الشابي بقطع رحلته الرتفيهية رفقة أسرته إلى النمسا والعودة إلى الدار البيضاء من أجل إتمام الإتفاق وتوقيع العقود مع إدارة النادي العريق.

وقدم المدرب التونسي موسم رائع رفقة فريق الاتحاد المنستيري وحقق لقب كأس تونس قبل أن يتقد بإستقالته إعتراضاً على رحيل عدد من نجوم الفريق وتأخر المستحقات.

كما خاض تجربة أوروبية بتولي القيادة الفنية لمنتخب شباب النمسا وعدد من فرق الدرجة الثانية هناك بالإضافة إلى رحلة آسيوية قصيرة مع نادي راتشبوري التايلاندي.

ويتصدر فريق الرجاء المغربي قمة ترتيب مجموعته بكأس الكونفيدرالية الإفريقية متفوقاً على الوصيف بفارق 6 نقاط فيما يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 19 نقطة خلف الوداد صاحب المركز الأول ب25 نقطة.