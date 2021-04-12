شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة بطلاُ لدوري الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق وادي دجلة بلقب الدوري لكرة القدم النسائية للمرة الثانية عشر في تاريخه عقب التغلب على منافسه كفر سعد بخمسة أهداف دون رد.

وحسم وادي دجلة اللقب بفارق المواجهات المباشرة بعد منافسه شرسة مع الجونة الصاعد حديثاً إلى الدوري الممتاز، ويعد اللقب هو الأول في مسيرة المدير الفني وائل السيد الذي تولى القيادة خلفاً للمدرب التاريخي محمد كمال.

فيما هبط كلاً من دلفي وأجا وبرجاية المنيا في تمكن مستقبل وطن من الصعود عن المجموعة الأولى ومنتخب السويس بعد تصدره ترتيب المجموعة الثانية.

وتشهد مفارقات الكرة النسائية المصرية مفارقة غريبة حيث يتولى محمد كمال القيادة الفنية لمستقبل وطن بالإضافة إلى تعيينه كمدير فني لمنتخب مصر.