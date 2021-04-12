شكرا لقرائتكم خبر عن «خليجى 25» يواجه «شبح التأجيل» بسبب «كأس العرب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية أن بطولة كأس الخليج العربى لكرة القدم (خليجى 25) تواجه شبح التأجيل.

وبحسب صحيفة «البيان» الإماراتية فإن بطولة خليجى 25 تعيش مأزقاً جديداً، مع وجود اتجاه قوى لتأجيل البطولة لمدة عام بعدما كان من المقرر إقامتها فى ديسمبر المقبل.

وأشارت «البيان» إلى تزايد فرص تأجيل البطولة نظرا لتزامنها مع النسخة الجديدة من بطولة كأس العرب، التى تقام خلال الفترة من الأول حتى 18 ديسمبر 2021، بمشاركة 22 منتخباً عربياً، ووجود تركيز كبير على منح تلك النسخة اهتماماً كبيرا، ومن الصعب إقامة بطولة «خليجى 25» بعدها مباشرة نظرا لظروف استعداد المنتخبات لكأس العالم.

ومن المقرر عقد الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربى لكرة القدم 26 إبريل الجارى، من خلال تقنية الاتصال المرئى عن بُعد، لمناقشة موقف بطولة خليجى 25، بعد اعتذار قطر عن عدم الاستضافة، وقيام لجنة التفتيش الخليجية بزيارة إلى مدينة البصرة العراقية فى الأيام الماضية، لتفقد منشآت وملاعب العراق لاستضافة البطولة.

وسيتم عرض تقرير شامل عن عمل اللجنة، فى اجتماع الجمعية العمومية، ومخاطبة الاتحاد العراقى رسمياً بالملاحظات، سعياً لتداركها قبل إعلان جهوزية العراق لاحتضان البطولة للمرة الثانية، بعدما استضافت بغداد نسخة عام 1979، وفى حال عدم اكتمال التجهيزات العراقية، سيتم تقييم الموقف وفتح الباب من جديد أمام الدول الراغبة فى الاستضافة، بعد أن تم إلغاء نظام الدور، والاعتماد على نظام ملفات التنظيم.