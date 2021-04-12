شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وحرس الحدود في كأس مصر .. الأبيض يدخل معسكرا مغلقا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء في أحد فنادق مدينة السويس، استعدادا لمواجهة حرس الحدود. ويسافر الفريق إلى السويس للدخول في معسكر مغلق عقب انتهاء التدريبات الجماعية المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد السويس، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.