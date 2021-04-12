شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مدن ترسم خريطة نصف نهائى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لم تسفر جولة الذهاب بربع نهائى دورى أبطال أوروبا عن حسم هوية المتأهلين للمربع الذهبى، ما يعنى حتمية الانتظار حتى جولة الإياب التى ستجرى فى ليفربول، ودورتموند، وباريس، وإشبيلية.

ولم يحقق أى فريق نتيجة حاسمة سوى تشيلسى، الذى عاد بفوز مريح (2-0) من عقر دار بورتو، أما بقية الفرق فلم تتضح بعد ملامح الثلاثة المتأهلين من بينها إلى الجولة المقبلة.

ويزيد غياب الجمهور عن الملاعب من صعوبة التكهن بنتائج مباريات الإياب.

فكل شىء وارد الحدوث بملعب أنفيلد الذى يتحصن به ليفربول من أجل التعويض أمام ريال مدريد، وكذلك ملعب سيجنال إيدونا بارك معقل بوروسيا دورتموند الذى يستقبل مانشستر سيتى الذى فاز ذهابًا، وكذلك ملعب حديقة الأمراء الذى يشهد مواجهة نارية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. فيما يشهد سانشيز بيثخوان إقامة لقاء الإياب بين تشيلسى وبورتو، وهو نفس ما حدث فى مباراة الذهاب.

وللمرة الثالثة فى 3 مواسم، يصطدم ليفربول بكرة القدم الإسبانية فى طريقه نحو اللقب الأوروبى، وقد قلب النتيجة فى المرة الأولى على رأس برشلونة حين فاز (4-0) فى الموسم الذى توج فيه بالتشامبيونزليج، ثم اصطدم بأتلتيكو مدريد الذى أقصاه من البطولة ومن ملعب أنفيلد.

وينتظر الليفر هذه المرة فى أنفيلد، ريال مدريد الذى فاز ذهابا بملعب ألفريدو دى ستيفانو (3-1).

وقدم الريال واحدة من أفضل مبارياته مؤخرا أمام الريدز، وفاز بست من آخر سبع مباريات له فى التشامبيونز ليج، وهو ما وصفه البلجيكى تيبو كورتوا حارس الميرينجى «إنها نتيجة جيدة لكن أنفيلد ملعب صعب».

ويخوض الفريق الملكى لقاء الإياب منتشيا بحسمه للكلاسيكو وفوزه على غريمه اللدود برشلونة وإحياء آماله فى المنافسة على لقب الليجا.

أما حديقة الأمراء فسيشهد مواجهة حامية بين باريس سان جيرمان الذى فاز فى ألمانيا (2-3) على بايرن ميونخ بفضل تألق كيليان مبابى، والحارس كيلور نافاس.

لكن خط هجوم الفريق البافارى المرعب يترك كل الاحتمالات واردة. أثبت البايرن أنه قادر على كل شىء بما فى ذلك تحقيق انتصار حاسم فى باريس. ورغم غياب روبرت ليفاندوفسكى، لا يزال الفريق الألمانى يتمتع بقوة هجومية ضاربة. فى المقابل يحاول البى إس جى الحفاظ على النتيجة الإيجابية التى حققها بأليانز أرينا.

من ناحيته، يعول بوروسيا دورتموند كثيرا على مهاجمه النرويجى الصاعد إيرلينج هالاند كى يعوض الخسارة أمام السيتى (2-1) بملعب الاتحاد فى مباراة لا تحسم نتيجتها أى شىء، رغم أن أبناء فيستفاليا تعرضوا للهزيمة ما يمنح الفريق الإنجليزى أفضلية نوعا ما.

وتبدو مباراة إشبيلية بين بورتو وتشيلسى هى الأكثر حسما بعد فوز رجال المدرب توماس توخيل 0-2، لكن لا يزال هناك 90 دقيقة أخرى قد يحدث فيها كل شىء ويتأهل خلالها أى فريق إلى نصف النهائى.