شكرا لقرائتكم خبر عن مروان حمدي ضمن قائمة الأفضل في دوري أبطال أفريقيا بهدفه في تونجيث (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، هدف مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في شباك تونجيث السنغالي، ضمن أفضل أهداف الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على تونجيث بنتيجة 4 / 1، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال. وسجل مروان هدفين في المباراة، واختار كاف هدف اللاعب الأول، والثاني للزمالك خلال اللقاء، ضمن قائمة الأفضل في الجولة الأخيرة بالبطولة.