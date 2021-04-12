شكرا لقرائتكم خبر عن «كلوب»: التوقعات غير مبشرة أمام «الريال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إنه يأمل أن يعزز الفوز مساء السبت (2-1) على أستون فيلا، الروح المعنوية للاعبى فريقه قبل مباراة العودة بدور الثمانية بدورى أبطال أوروبا غدًا الأربعاء، أمام ريال مدريد.

وهز المدافع ترينت ألكسندر أرنولد الشباك بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء فى اللحظات الأخيرة ليعوض ليفربول تأخره ويحقق الفوز على ضيفه بعد تلقيه 6 هزائم فى ملعبه فى الدورى. وأمام ليفربول مهمة كبيرة فى دورى أبطال أوروبا بعد خسارته 3-1 ذهابا فى العاصمة الإسبانية، الأسبوع الماضى. وعن ذلك قال كلوب للصحفيين: «نحن بحاجة لأداء دون شائبة غدًا الأربعاء للحصول على فرصة للتأهل إلى نصف النهائى».

يورجن كلوب - صورة أرشيفية

وأضاف المدرب الألمانى «بالنظر إلى الأسلوب الذى لعبنا به وبالطريقة التى لعب بها ريال فإن التوقعات لا تبدو مبشرة، لكن الأمر الجيد هو أن بوسعنا تقديم أداء أفضل. ريال سيكون منافسا صعبا هنا.. لكننا سنحاول».

وأشار كلوب إلى أن الفوز الثالث على التوالى لفريقه فى الدورى المحلى يمكن أن ينعش الروح المعنوية للاعبين، وأنه سيسعى لاستغلال ذلك فى مباراة الأربعاء.