شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بايرن ميونخ» يرد على خلافات «فليك وحميديتش»: كلاهما عنيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هيربيرت هاينر، رئيس نادى بايرن ميونيخ، على التقارير والشائعات المحيطة بمستقبل المدرب الألمانى هانز فليك داخل ملعب أليانز أرينا.

وحل هاينر ضيفًا على شبكة «سكاى سبورتس»، حيث سُئل عن النزاع الدائر بين فليك والمدير الرياضى للنادى، حسن صالح حميديتش، فأجاب: «هانز فليك مدرب محترف للغاية، وفيما يتعلق بالصراع المزعوم فيمكننى القول إن كليهما عنيد، وليس من المفترض أن يتفقا دائمًا». وأضاف: «من المهم أن يسعيا لتحقيق هدف مشترك، وهو نجاح بايرن ميونيخ».

وأكمل «بالنظر إلى آخر 18 شهرًا، فسنجد أن فليك وحميديتش قاما ببناء الفريق الأكثر نجاحًا فى تاريخ النادى». واستطرد: «يرتبط الجميع داخل بايرن بعلاقة صحية، ولا ينبغى أن يكون الجميع أصدقاء، لكن الأهم هو العمل معًا باحترافية من أجل نجاح النادى، وهو ما يفعلانه». وتابع هاينر، الذى تولى الرئاسة التنفيذية لبايرن منذ نوفمبر 2019 خلفا لأولى هونيس، أن ما حدث ليس أول ضجة تثار فى بايرن وربما لن تكون الأخيرة.

وعلق هاينر على هذا قائلا إن «العلاقة داخليا (بين الاثنين) مختلفة تماما عما يتم تصويره فى الخارج، وبالطبع نحن نعمل على أن نستعيد الاثنين، ليس من أجل أن يتعاونا معا بشكل احترافى وحسب، بل لكى يتعاملا معا انطلاقا من شعور بالسعادة والقناعة أيضا».

وعما إذا كان فليك سيستمر فى منصبه حتى نهاية عقده فى 2023، قال هاينر: «أنا متأكد من ذلك، وأستطيع تصور أن الأسئلة التى تُوجه له حول مستقبله تزعجه قليلًا، لكنه يعلم ما لديه هنا فى بايرن».

واستبعد رئيس النادى البافارى تولى فليك منصب المدير الفنى لمنتخب ألمانيا، حيث قال «هناك من أقحم اسمه بين المرشحين، وهذا ما يدعونا للفخر، لكننا لن نعلق على ذلك سوى فى التوقيت المناسب، كما أن فليك لم يخبرنى بأنه يريد أن يصبح مدرب المنتخب الوطنى».